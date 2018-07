Barriere architettoniche, Conte: "Mura accessibili a tutti"

TREVISO Barriere architettoniche in Città: il Comune di Treviso guarda ad un progetto per rendere più accessibli le mura di Treviso. "Vogliamo una città accessibile a tutti e dalle promesse fatte in campagna elettorale oggi si passa al progetto per la realizzazione del nuovo percorso sulle mura grazie alla disponibilità dell'Arch. Stefano Maurizio (referente Comitato Italiano Paralimpico) e di Davide Giorgi (Consigliere Comitato Italiano Paralimpico)" - afferma il sindaco di Treviso Mario Conte - Con l'Assessore Zampese abbiamo dato il via all'iter che ci porterà alla realizzazione di questo straordinario progetto che consentirà a tutti di vivere al meglio le nostre mura da Viale Bartolomeo d'Alviano a Piazzale Burchiellati".