Mutui a tasso agevolato alle giovani coppie per evitare che il paese si spopoli

C'è un'importante novità per tutti coloro che vivono nel Comune di Moriago della Battaglia o hanno intenzione di prendervi residenza a breve. Negli ultimi tempi infatti, l'amministrazione comunale si è accorta che molti cittadini avevano deciso di trasferirsi o andarsene, condannando il centro storico a un lento ma inesorabile svuotamento.

Molte case stanno correndo il rischio di finire in stato di abbandono senza nessuno che le possa sistemare o riabitare. Per dare nuova vita al centro cittadino e alla nuova area residenziale di Moriago, il Comune ha deciso allora di aprire uno speciale bando dedicato alle giovani coppie, coniugate e conviventi, intenzionate a comprare o ristrutturare la prima casa nel territorio comunale. Mutui a tasso agevolato e contributi economici saranno finanziati dal Comune a tutti coloro che rispetteranno una serie di importanti requisiti di ammissione. Per beneficiare del bando comunale, almeno un membro della coppia dovrà essere cittadino italiano e l'età media della coppia non potrà superare i 45 anni. L'intervento del Comune sarà destinato a tutti coloro che contrarranno un mutuo ipotecario destinato all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione della loro prima casa. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2019.

Gli interessati al bando potranno fare richiesta solo se l'acquisto della loro prima casa a Moriago è avvenuto dopo il 1 gennaio 2019, oppure se i lavori per costruirla non sono iniziati già nel 2018. Per chi invece è intenzionato a ristrutturare il suo immobile i lavori non dovranno essere stati avviati prima del 1 gennaio. Chi aprirà un mutuo ipotecario inferiore agli 80 mila euro riceverà dal Comune uno sconto del 50% mentre per i mutui superiori agli 80 mila euro il Comune stanzierà un contributo pari a duemila euro per il primo anno e mille euro a partire dal secondo fino al quinto anno. Un aiuto molto importante con cui il Comune spera di ripopolare il centro di un paese che rischia di sparire.