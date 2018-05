Affitti a breve termine: Myplace presenta undici nuovi appartamenti in centro a Treviso

TREVISO A meno di due anni dall’inaugurazione dei primi appartamenti, MyPlace torna a Treviso con un’altra importante operazione: undici nuove unità abitative in Viale Cadorna a pochi passi dalla centralissima Piazza dei Signori. Il circuito di affitti short term MyPlace Treviso raggiunge così quota quindici appartamenti.

L’ennesima conferma di successo per il format proposto dalla società padovana che in poco più di tre anni di attività ha trasformato quella che inizialmente era una start-up in una case history imprenditoriale. Con questa nuova apertura il circuito MyPlace, che si rifà al concetto dell’albergo diffuso, si allarga a oltre 150 appartamenti tra Padova, Verona, Venezia, Treviso e Milano e diverse operazioni in progress su scala nazionale. Ma l’evoluzione di MyPlace non è solo legata al numero degli immobili: il format di gestione integrata messo a punto dalla società è diventato sinonimo di garanzia per chi intende investire nel settore immobiliare. Sono sempre più numerosi gli operatori che si rivolgono alla società padovana per la gestione di grosse operazioni: il suo intervento unitario si dimostra infatti strumentale alla messa a reddito e alla eventuale vendita dell’immobile. Un format ricercato e apprezzato dagli attori del real estate per la sua consolidata capacità di fornire una garanzia economica e finanziaria sul medio e lungo periodo.

Impressionanti anche i dati registrati dal circuito: dal dicembre 2015 sono state 85 mila le persone provenienti da 116 nazioni che hanno scelto di alloggiare negli appartamenti MyPlace: tra di loro tanti turisti e sempre più professionisti in trasferta lavorativa. A fare la differenza in termini di gradimento, la posizione strategica in cui gli appartamenti sono collocati, gli elevati standard qualitativi del format di interior design, realizzato in collaborazione esclusiva con Attico Interni, e l’impareggiabile comfort dettato da un ambiente casalingo perfettamente adattabile ad ogni esigenza.