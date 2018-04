Narrare il Museo: ultimo incontro per il progetto dedicato ai ragazzi delle scuole

TREVISO Si è svolto oggi al Museo Bailo di Treviso un incontro tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli assessori Cabino e Franchin, la dottoressa Cappellazzo dei Musei Civici, e una classe dell’istituto trevigiano Duca degli Abruzzi, la 5^ A Linguistico, accompagnata da un gruppo di insegnanti.

Si è trattato dell’ultima tappa del progetto “Narrare il museo”, un’iniziativa nata nel quadro dell’attività di Alternanza scuola - lavoro, una delle innovazioni apportate della legge 107 del 2015, la “Buona Scuola”. Tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018 gli studenti di questa classe hanno accompagnato in alcune domeniche i visitatori del Museo Bailo e Santa Caterina, proponendo dei percorsi guidati. La disponibilità dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti dei Musei Civici ha permesso di portare a termine questo progetto complesso, rivelatosi come un’occasione importante di crescita per gli studenti che, uscendo dallo spazio tradizionale della classe, si sono potuti confrontare con le diverse problematiche del mondo del lavoro. Sviluppo di competenze, maturazione personale, costruzione di sinergie complesse: questi i risultati ampiamente positivi dell’ iniziativa che, come è stato sottolineato da tutti i partecipanti all’incontro di oggi, verrà rilanciata negli anni futuri con l’obiettivo di collegare ancor più saldamente istituzioni locali, territorio e realtà scolastica.