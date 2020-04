Benvenuto Leonardo! Ecco il secondogenito del presidente del Consiglio Comunale di Vedelago

Lunedì mattina la comunità di Vedelago si è svegliata con una bella notizia. E' difatti nato Leonardo Cavasin, figlio di Laura e Nicola (Presidente del Consiglio Comunale di Vedelago) e primo fratellino di Vittoria. «Diamo il benvenuto officiale a Leonardo e facciamo i complimenti ai genitori. In questo momento particolare queste liete notizie distolgono dalla difficile realtà e ogni tanto è giusto sia così - fanno sapere il sindaco Cristina Andretta - Stiamo facendo tutti tanti sacrifici, ognuno nel proprio ruolo e nella propria situazione, ma lo facciamo per noi stessi, lo facciamo per gli altri e soprattutto lo facciamo per Leonardo e molti bambini che si occuperanno un domani delle cose di cui ci stiamo occupando noi oggi».

