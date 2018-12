Natale a Castelfranco: due weekend a passeggio sulle Mura

L’assessorato al turismo di Castelfranco ha deciso di organizzare per i prossimi due fine settimana un’interessante iniziativa rivolta al grande pubblico, che verrà realizzata grazie alla collaborazione di alcuni studenti dell’Istituto Martini che potranno qui applicare quanto appreso nel percorso di alternanza scuola-lavoro a cui hanno preso parte.

Questi giovani, che fanno parte dei Giovani Amici dei Musei, accompagneranno castellani e turisti in una interessante passeggiata tra le Mura cittadine finalizzata a far conoscere agli interessati storia e attualità di questo importante monumento. Si parte sabato 8 dicembre, Festa dell’Immacolata con la proposta di 7 “passeggiate” al giorno, ad ogni ora, a partire dalle ore 10 (ultima partenza ore 16). Domenica 9 dicembre si replica e così anche sabato 15 e domenica 16 dicembre. Punto di ritrovo, partenza e prenotazione di queste interessanti divagazioni cittadine – che, dato il periodo, non potranno certo trascurare i rinomati mercatini di Natale - è il Museo Casa Giorgione, in piazza San Liberale. La partecipazione all'iniziativa è gratuita.

«Un’altra bella occasione – spiega l’assessore al Turismo, Gianfranco Giovine - per conoscere meglio e riuscire a guardare con nuovi occhi la nostra cinta muraria, uno dei monumenti più belli e più visti in Città ma che, forse proprio per questo suo far parte del nostro colpo d’occhio quotidiano, non ci solletica ad approfondire i suoi otto secoli e più di storia. Ecco quindi l’occasione per vedere, conoscere, apprezzare questo tesoro cittadino e, perché no... fare un pensierino all'adesione alla campagna “Salviamo le nostra mura” che da tempo questa Amministrazione comunale sta portando avanti a salvaguardia di questo grande patrimonio della collettività castellana».