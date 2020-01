Per Natale, a San Cipriano, i piccoli dell’asilo vanno in scena per la Pace

Giovedì 19 dicembre presso la sala parrocchiale di San Cipriano di Roncade si è tenuto lo spettacolo natalizio degli alunni della scuola d'infanzia "F.lli Grimm". I piccoli protagonisti, di età compresa tra i 3 e 6 anni, di sono esibiti in canti e poesie ispirati al tema del Natale. Molto atteso il balletto dei bambini grandi sulle note dell'Ave Maria e di un brano di Laura Pausini "Il mondo che vorrei". Il balletto, curato dalla Maestra Fatima Chiavarani, aveva come tema la Pace per tutti i bambini ed in particolare per quelli della Siria.

Di grande suggestione anche la rappresentazione teatrale che narrava la nascita di Gesù con dialoghi emozionanti. Il teatro è stato curato dalla Maestra Carmela Milito e coadiuvata dalla Maestra Lidia Cadamuro. I cori dei bambini di tre, quattro e cinque anni hanno visto il contributo di tutte le docenti: Monica Schiavon, Alessandra Granzotto, Giuliana Franzoi, Roberta Cattarin, Sara Messina, Lucinda De Facci, Nicoletta Gobbi, Cinzia Tonellotto e Camilla Minato.

Presenti allo spettacolo il sindaco Pieranna Zottarelli e l’assessore all’istruzione Viviane Moro. "Grazie a tutti gli insegnanti che con grande passione lavorano alla formazione dei nostri bambini - ha dichiarato il sindaco - Questa rappresentazione, così come le altre delle scuole d'infanzia e primarie sono state molto toccanti ed emozionanti e ci hanno restituito il vero e autentico spirito natalizio: pace in terra agli uomini di buona volontà”. “Il Natale e le festività - le ha fatto eco Moro - rappresentano un’occasione importante per riaccendere i riflettori su alcuni temi come la situazione siriana, dimenticata ormai dai media internazionali ma purtroppo lungi ancora dall’essere risolta”.

“La scuola dell'Infanzia di San Cipriano è molto apprezzata anche per la capacità di includere bambini di culture diverse - dichiara Maurizio Guerra Presidente dell’associazione scuole genitori di San Cipriano - che partecipano con entusiasmo, assieme alle loro famiglie a tutte le iniziative della scuola, compresa la festa di Natale, nella convinzione che la pace è il presupposto per crescere ed essere liberi ed è un diritto di tutti i bambini senza alcuna distinzione”.