Continua l’estate in musica in riva al Sile: a Nea meets Dump approda Limone

Domani, martedì 27 agosto dalle 18.30 a mezzanotte, ritorna “Nea meets Dump”: il ciclo di eventi musicali, nato dalla collaborazione tra l’Osteria da Nea e il Dump, per ballare e divertirsi, ogni martedì, in riva in Sile. Domani, per l’atteso live di questa settimana, il cantautore veneto Limone porterà all’Osteria da Nea il suo pop leggero, intimo, e sarcastico. Una serata imperdibile con un sound dai colori accesi, che vedrà alternarsi sul palco il djset Indie, Funk, Britpop, Punk Rock, ed Electro di Roger Ramone.

Live – Limone – Uno sguardo intimo e sarcastico al mondo. Piccole storie segrete e pubbliche, raccontate con disincanto e giochi di parole al suono di un pop leggero, acustico, analogico ed elettronico. È il cantautore veneto Filippo Fantinato, in arte Limone. Il suo è un progetto discografico che coinvolge due musicisti. Oltre allo stesso Limone (piano, chitarre e voce), il bassista, cantante e chitarrista Federico Pigato. Sul palco un lettore di giornale, accomodato tra il piano e l’amplificatore, comodamente seduto su una poltrona, rischiarato dalla luce di una abat-jour: il set di Limone si presenta molto “domestico” e le sue esibizioni si rivelano sempre un affare tra pochi, o molti, intimi. Due gli album all’attivo, entrambi pubblicati con l’etichetta Dischi Soviet Studio: “Spazio tempo e circostanze” (2013), e “Secondo Limone” (2015).

Djset – Roger Ramone – Il Maximum djset di Ruggero Roger Ramone Brunello ci farà saltare in aria! "Tutti i Colori del Party", dall'Indie al Funk, dal Britpop al Punk Rock all'Electro!