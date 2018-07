Docu-film su Caporetto: si gira a Nervesa e a Vidor sul Piave

NERVESA DELLA BATTAGLIA 20 luglio: approda sulle sponde del leggendario Piave la troupe di Sole e Luna Production impegnata in questi giorni nelle riprese di Fucilateli, il documentario diretto da Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato destinato a gettare nuova luce su alcune capitali vicende della Grande Guerra. Si parte di prima mattina da Breda di Piave, teatro della sanguinosa battaglia del Molino Sega (16 e 17 novembre 1917), un momento dolorosissimo che segnò tuttavia il primissimo successo italiano sulla linea di difesa degli Altipiani Grappa Piave dopo la tragica disfatta di Caporetto.

A fine mattinata tappa a Nervesa della Battaglia, fra i bunker che fra maggio e ottobre 1917 furono teatro prima di gloria, con la battaglia del 24 maggio, poi di sangue devastazione e orrore. Quando le truppe arrivano ad ottobre, infatti, sono stanche e svuotate, nell’anima oltre che nel corpo. Sono questi i momenti dei primi saccheggi. E sono anche questi i momenti delle prime fucilazioni: quattro le vittime in quello squarcio d’autunno a Nervesa della Battaglia.

Nel primo pomeriggio le telecamere sposteranno il loro magico occhio fra le plaghe di Vidor per raccontare nuove storie di obbrobrio e di barbarie: dall’anedotto del sergente che punta il fuoco su chiunque sopraggiunga sul ponte disarmato; alle testimonianze sul Generale Petitti di Roreto divenuto tristemente celebre per aver usato la marcia trionfale dell’Aida come sottofondo per la fucilazione di quanti fossero giudicati sbandati. Vicende di uomini e di luoghi che hanno cambiato i connotati dell’anima e del corpo di un popolo e di territorio: come già in Cieli rossi, Zarpellon e Lorenzato cercano le tracce non ancora raccontate di quegli anni d’orrore. Ma cercano anche i segni di una continuità con quei momenti: perché i luoghi e le persone dell’oggi sono figlio di quel sangue. Il narratore che accompagna i due registi in questo racconto è Stefano Amadio: autore, giornalista, direttore di Cinemaitaliano.