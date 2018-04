Giornata per Sammy, i vigili del fuoco di Treviso corrono per la solidarietà

NERVESA DELLA BATTAGLIA Si è svolta venerdi 20 Aprile presso il centro sportivo "Off" di Nervesa della Battaglia una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà. Il maratoneta Daniele Cesconetto ha percorso su tapis roulant ben 90 km in 12 ore . Su altri 6 tapis roulant molti sportivi tra cui Christin Ghedina, Marco Mordente, Igor Cassina, Marzio Bruseghin che hanno affiancato il maratoneta assieme ad altri atleti e vigili del Fuoco, alternandosi ogni 30 minuti.

Tutto questo per raccogliere fondi per l'associazione che studia la sindrome Hutchinson-Gilford (HGPS, il cui nome deriva dal greco e significa “prematuramente vecchio”), una malattia genetica rarissima che ha colpito 114 persone al mondo di cui 4 in Italia. Con l'iniziativa sono stati raccolti e donati 4.500 euro all'associazione Italiana Progeria Sammy Basso e un deffibrilatore donato da un volontario dei vigili del fuoco.