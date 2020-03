Malore improvviso nella notte: Nicola perde la vita a soli 17 anni

Aveva passato la serata di mercoledì 11 marzo guardando un film al computer con uno dei suoi fratelli. All'improvviso, verso le 23.30, ha iniziato a sentirsi male respirando a fatica e, dopo un profondo sospiro, si è accasciato a terra senza vita.

Nicola Comarella è morto a soli 17 anni nella sua casa in località Funer a Valdobbiadene. A darne per primo l'annuncio è stata la Federazione Italiana Sport Orientamento. Nicola era un tesserato della società Ori Tarzo. Amava lo sport e l'atletica ma un malore improvviso dopo una tranquilla serata passata in famiglia, l'ha strappato all'affetto di tutti i suoi cari. Nonostante la chiamata immediata ai soccorsi, quando l'ambulanza è arrivata sul posto per il giovane non c'era già più nulla da fare. Sarà l'autopsia ora a dover chiarire le esatte cause del decesso. Di recente il 17enne aveva avuto una normale influenza stagionale e soffriva di cervicali e un po' d'asma. Nonostante questo il 17enne si era sempre allenato senza problemi. Ragazzo solare, garbato, sempre sorridente, amico di tutti, sempre pronto e disponibile nel dare una mano, lascia un vuoto enorme tra i suoi familiari: la mamma Raffaella, il papà Sandro e i fratelli Gianluca e Francesco. Silvano Bernardi, Presidente dell'Ori Tarzo, ricorda Nicola con queste parole: «Non vorrei sembrare retorico, ma era un ragazzo d'oro. Sempre in prima fila quando organizzavamo qualche cosa. Lui e la sua famiglia erano entrati a far parte del mondo dell'Orienteering da 3-4 anni ed erano dei trascinatori. Sono sconvolto».