Ti amo mi uccidi Tour, a Suoni di Marca c'è Nina Zilli

TREVISO Nina Zilli arriva a Suoni di Marca per uno dei primi appuntamenti annunciati del suo Ti Amo Mi Uccidi Tour. E, attesissima, sarà sul main stage del Festival sulle Mura di Treviso martedì 31 luglio, con la sua anima reggae impreziosita da una voce soul e da un irresistibile richiamo agli anni '60. Dopo la tournée invernale e la partecipazione al 68 Festival di Sanremo con il brano "Senza Appartenere", questo nuovo progetto musicale mette bene a fuoco la completezza artistica di Nina Zilli. Si tratta di un lavoro composto da tante forme e stili musicali: da suoni moderni a suoni urbantropicali, testimonianza del lavoro di scrittura svoltosi tra Milano e la Giamaica.

Nina Zilli si esibirà accompagnata da Riccardo Gibertini Jeeba (tromba, trombone, dub, tastiere), Antonio Vezzano Heggy (chitarre), Nicola Roccamo Nico (batteria), Lucio Enrico Fasino (basso), Riccardo Di Paola (tastiere) ed Enzo Tribuzio Dj Zak (scretch, campioni). Oltre ai singoli estratti da "Modern Art", quali "Mi hai fatto fare tardi" che ha anticipato l'uscita del disco, il nuovo singolo "1xUnAttimo" e "Ti amo mi uccidi", la cantante ripercorrerà i suoi successi più amati dal pubblico tratti dai precedenti album, Nina Zilli, Sempre Lontano, L'Amore è Femmina e Frasi e Fumo.

Ad aprire il concerto di Nina Zilli, alle ore 20, ci sarà Cristina Russo, una delle più brillanti ed apprezzate artiste del panorama cantautorale indipendente siciliano. Con il suo stile inconfondibile tra il New reggae ed il Blue Eyed Soul, assieme alla sua band NeoSoul Combo formata da Marco di Dio, Mario Nasello e Angelo Di Marco, propone una contaminazione di stili da blue eyes soul, urban fusion, e new reggae. Inoltre…Palco Hotel Maggior Consiglio Ss. Quaranta (ore 19): Highwaves Trio, che propone musica propria originale e rivisitazioni di brani nel genere jazz, blues e rock e al momento sta aggiornando il proprio repertorio per dare più spazio alle improvvisazioni Jazz e Blues.

Caccianiga Stage (ore 19): De Lidia, con il loro rock-grunge. Palco Fra’ Giocondo (ore 19,30) e Caccianiga (ore 23): Dj Friday con il Dj set Black Flavour. Sonorità che spaziano dal soul & funk 70s, la disco funk, r'n'b, hip-hop dai classici della golden age ai pezzi da club, la musica jamaicana dalle origini a tutte le evoluzioni del reggae fino alla moderna dancehall.

PROSSIMAMENTE A SUONI DI MARCA

Mercoledì 1 Agosto:

MAIN STAGE: GRUPO COMPAY SEGUNDO Apertura: GIANLUCA MOSOLE

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 TOMMASO DUGATO

PALCO SS40 | ORE 19.30 FRANK JAM

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 DJ RAHGOO

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 DJ RAHGOO

Giovedì 2 Agosto:

MAIN STAGE: WILLIE PEYOTE Apertura: MIRKOEILCANE

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 LOBBY BOY

PALCO SS40 | ORE 19.30 PAOLO VACCARO

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 INVISIVIBE

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 INVISIVIBE

Venerdì 3 Agosto:

MAIN STAGE: RICK WAKEMAN Apertura: TONY PAGLIUCCA

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 THE BANKROBBER

PALCO SS40 | ORE 19.30 SINEDADES

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 LE TESTE SCALZE DJSET

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 DJ ALEX PAONE

Sabato 4 Agosto:

MAIN STAGE: RED CANZIAN Apertura: KING SIZE

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 SHOWCASE PROGETTO GIOVANI TREVISO

PALCO SS40 | ORE 19.30 SUPERCANIFRADICIADESPIAREDOSI

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 PUTANO HOFFMAN

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 PUTANO HOFFMAN

Domenica 5 Agosto:

MAIN STAGE: SKA-J Apertura: SHANDON

PALCO CACCIANIGA | ORE 19.30 GIVE US BARABBA

PALCO SS40 | ORE 19.30 FLESH AND BONES

PALCO FRA’ GIOCONDO | ORE 20.00 FLESH AND BONES

PALCO CACCIANIGA Dj set | ORE 23.30 RAH GOO & ROGER RAMONE