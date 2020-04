Coronavirus, la trevigiana Ada Zanusso guarisce a 104 anni

Nonna Ada Zanusso, originaria di Vallio a Roncade, è la donna più anziana d'Europa ad aver sconfitto il Coronavirus. Ha 104 anni e oggi vive in Piemonte. Si era trasferita a Biella poco dopo essersi sposata per cercare lavoro.

Ospite di una casa di riposo dove si sono già verificati venti decessi, nonna Ada ha iniziato ad avere i sintomi del virus all'inizio del mese di marzo. Tosse, febbre alta e difficoltà respiratorie. Il 17 marzo l’ultracentenaria è stata sottoposta al test del tampone risultato positivo ma, a quel punto, l'anziana si era già ripresa dalla febbre alta e dalla tosse dopo solo una settimana di crisi. Le sue condizioni sono migliorate giorno dopo giorno e oggi riesce ad alzarsi dal letto, a parlare e ragionare in autonomia. Nata nella Marca nel 1947, una delle sue frasi celebri, riferendosi alla sua età, è: «Dall’alto si sono dimenticati di me». «Eh no nonna Ada - ha scritto il Governatore del Veneto, Luca Zaia - se ne ricordano eccome, regalandole una vita lunga, piena di salute, e con figli e nipoti accanto». Per la paziente più longeva d'Europa ad aver sconfitto il virus sono arrivati messaggi da tutta Italia. Una bell'esempio di speranza in questi giorni di grande emergenza.