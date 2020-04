Nonna Angela spegne 100 candeline in videochiamata

Grande festa al centro anziani Domenico Sartor di Castelfranco Veneto. Angela Gasperini, classe 1920, ha festeggiato oggi, all'interno della struttura, il suo centesimo compleanno. Nonostante le note restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus, ha potuto comunque festeggiare in videochiamata assieme alle due care nipoti, mentre vicino a lei c'era il personale che da anni la segue, la direttrice e il presidente del centro Sartor.

Angela è nata a Parenzo il 21 aprile del 1920 e ha vissuto lì fino al 1949. Si è trasferita poi a Trieste, dove ha sposato Napoleone, un marinaio, da cui ha avuto una figlia, Liliana. Purtroppo Angela è rimasta presto sola e ha dovuto crescere la figlia con le sue forze, spinta da un grande amore e da un enorme spirito di sacrificio. Ha lavorato tanto, giorno e notte, così da non far mancare niente alla figlia, che l’ha resa nonna di due bimbe ed è riuscita a realizzarsi anche sul piano professionale, diventando una ragioniera molto apprezzata e stimata da tutti. Angela ha sempre parlato di lei con immenso orgoglio. Purtroppo nel 1991 Liliana è scomparsa prematuramente per malattia. Pur nel dolore, Angela ha sempre mantenuto una grande dignità e dei solidi principi morali.