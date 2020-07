Nonni vigile, il Comune di Roncade apre alle nuove candidature

“Li chiamiamo per e con affetto nonni vigili, l'invito è però per uomini e donne dai 55 anni in sù che hanno del tempo e molta passione da dedicare a bambini, ragazzi e le loro famiglie. Speriamo possano essere tanti”. Con queste parole il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha rivolto un invito a tutti i cittadini interessati a prestare il proprio servizi a favore della comunità. E' aperta infatti la graduatoria per il personale destinato ai servizi di pre-accoglienza presso i plessi scolastici per la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola in anticipo rispetto all'inizio delle lezioni; di accompagnamento alunni negli scuolabus e assistenza nella salita e nella discesa dai mezzi così da tutelarne la sicurezza; di vigilanza nell'attraversamento stradale nei plessi scolastici all'ingresso e all'uscita degli alunni da scuola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per candidarsi è necessario avere un'età tra i 55 e i 75 anni, essere residente a Roncade o in un comune limitrofo ed essere destinatario di trattamento pensionistico o in attesa di pensione. La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Roncade entro le ore 12 di giovedì 6 agosto 2020 a mani, oppure mediante spedizione di plico raccomandata a.r. all'indirizzo del Comune (via Roma n°53 - 31056 Roncade TV), oppure via PEC all'indirizzo: roncade@comune.roncade.legalmail.it.