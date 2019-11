Nonno Andrea riapre a sei giorni dall'incendio, Luca Zaia: «Che dire...fenomenali!»

«Una settimana fa Nonno Andrea, azienda agricola biologica di Villorba, subiva un devastante incendio che rischiava di paralizzarne l'attività a un mese dal Natale. Oggi i titolari Paolo e Luca Manzan e Sonia Salvadori hanno riaperto, dopo soli 6 giorni. Che dire...fenomenali! Perfetta sintesi del dna dei veneti, che non piangono, non si lamentano, ma si rimboccano le maniche e tornano a lavorare. Siete grandi! Venite tutti da Nonno Andrea o ordinate online, aiutiamo una nostra bella azienda a risollevarsi!». Queste le parole del Governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della visita a sorpresa di venerdì sera al "nuovo" spaccio aziendale di Nonno Andrea, riaperto a tempo di record grazie all'aiuto di collaboratori e amici. Mezz’ora nella quale il Governatore ha espressamente voluto vedere con i suoi occhi la riapertura dello spaccio, ciò che è rimasto del punto vendita, informandosi sulla loro realtà agricola e visitando la cucina “Farm Made” affermando: «Avete tutto il mio sostegno per ciò che siete riusciti a fare in quattro giorni dopo quello che vi è capitato».

