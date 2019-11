Nonno Andrea riapre dopo l'incendio: «Grazie a tutti per l'aiuto»

E' passata soltanto una settimana dal terribile rogo che ha mandato in cenere lo spaccio dell'azienda agricola Nonno Andrea in via Campagnole a Villorba. I titolari dell'azienda però non si sono persi d'animo e, grazie a una grande catena di solidarietà che si è mobilitata in settimana, sono riusciti ad annunciare una prima parziale riapertura per venerdì 29 novembre.

Non sarà una festa vera e propria perché gran parte dell'azienda è ancora inagibile a causa del rogo ma i titolari hanno voluto comunque organizzare un piccolo brindisi simbolico per le ore 11 dove festeggeranno la parziale riapertura, indispensabile visto l'avvicinarsi delle vacanze natalizie. L'area vendite è stata trasferita sotto a una struttura temporanea dove lo spaccio agricolo potrà riprendere con calma le sue attività. Un intervento provvidenziale che salverà diversi posti di lavoro. Per i grandi lavori di sistemazione e ritorno alla normalità bisognerà aspettare l'inizio del 2020 ma nel frattempo i titolari si augurano che per il mese di dicembre i clienti continuino a scegliere e a sostenere lo spaccio in difficoltà. In attesa della riapertura, su Facebook i titolari hanno voluto dedicare un post di ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni sono arrivate in via Campagnole per dare una mano. Tra questi anche i ragazzi della onlus Arep di Villorba, associazione privata a scopo rieducativo che segue da vicino le persone affette da disabilità. «Non ce la facciamo più a stare senza di voi» hanno scritto commossi i titolari di Nonno Andrea. E' anche grazie a loro che lo spaccio potrà ripartire da domani.