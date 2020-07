Norme anti Covid aggirate e sporcizia ovunque, il Piave lasciato come una pattumiera

Norme anti Covid saltate a piè pari e un mare di sporcizia. E' polemica a Breda di Piave dopo una domenica da "ordinaria follia" che ha visto le sponde del Piave invase di turisti della domenica.

Il risultato? A Saletto parcheggi selvaggi, con auto che si sono spinte fin dentro le strade private, camping improvvisati e falò di ogni tipo. E su Facebook scoppia la polemica. "Ma il problema non è il Piave ...il problema è l’educazione della gente ...e quella è in picchiata libera da anni un po’ ovunque" dice Mara Mosole, mentre Sally Sky, sul post che inaugurato la discussione, scrive: "Per non parlare di accorgimenti anticovid, figuriamoci. . .. Mi rivolgo al comune per capire: cosa si può fare in merito?". Sul banco degli accusati finisce il distanziamento anti corona virus ma soprattutto la quantità impressionante di immondizie lasciate dalla gente.

"Di tutto quello che è successo nessuno ha capito nulla" dice Valentina Guizzo, che rincara la dose: "Da noi oggi hanno tentato di parcheggiare dal cancello di entrata e dentro la stradina della nonna. Già mandato un un'email al comune ancora 2 settimane fa con foto e tutto !! Non mi hanno mai risposto". Gli fa eco Yasmin King: "Al Comune non interessa, i vigili non escono, la gente è stupida e al mare è peggio".

Saletto non è l'unica località teatro di ecovandalismo. Anche a Pederobba discariche a cielo aperto sono il lascito dei "barbari" che hanno affollato le sponde del Piave approfittando della splendida giornata di sole. "Lungo il bretella da Pederobba a Onigo - scrive sarcastico Mauro Silvestri - nuovi fiori e nuove piante. Un caloroso ringraziamento per questo". "Il covid è nulla in confronto alla noncuranza umana - scrive Paola Bernardi - il virus ce lo meritiamo tutto"