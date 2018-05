Notte rosa a Oderzo: in città arriva la corsa dedicata alle donne

ODERZO La Nuova Atletica 3 Comuni, in collaborazione con la Lilt opitergina, ha deciso di organizzare la prima edizione della Notte Rosa, manifestazione podistica a passo libero sulle distanze di 5 e 8 chilometri.

Esclusivamente dedicata alle donne, la corsa attraverserà le strade di Oderzo nella serata di venerdì 20 luglio con partenza alle ore 20 da Piazza Stefanel, in fondo a via Garibaldi. Limite massimo di partecipanti sarà quota tremila iscritte. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica e sarà l'occasione per unire una serata di sport e solidarietà. Fino al 30 giugno iscriversi costerà dieci euro mentre dall'1 al 10 luglio il prezzo d'iscrizione salirà a dodici euro. La quota comprende per tutte le partecipanti il servizio di logistica, assistenza, ristoro durante i percorsi e la maglietta speciale dedicata alla prima edizione dell'evento. I dati di iscrizione potranno essere inviati al Comitato Organizzatore con le seguenti modalità: con carta di credito sul sito www.enternow.it; tramite Fax ai numeri 041-5086039/041-2031547 oppure via mail, inviando la ricevuta del bonifico e l'apposita scheda di iscrizione, accuratamente compilata e firmata. al seguente indirizzo notterosa@tds-live.com. Il bonifico bancario, con spese a carico dell'ordinante. dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti coordinate bancarie e specificando obbligatoriamente nella causale del pagamento i nomi degli atleti iscritti: IBAN: IT 66 C 07074 61860 000000000173 Presso: Banca di Monastier e del Sile, Causale: NOTTE ROSA ODERZO 2018 + nomi delle atlete iscritte o il nome del gruppo. Gli interessati potranno iscriversi anche presso le delegazioni Lilt della Provincia di Treviso e nei punti vendita convenzionati entro il 30 giugno. Per i gruppi formati da almeno quindici persone va richiesto l'apposito modulo alla seguente e-mail: notterosaoderzo@gmail.com. L'iscrizione di gruppo va obbligatoriamente inviata entro il 30 giugno insieme alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, oppure presentata nei punti convenzionati. La quota di partecipazione non sarà in alcun modo rimborsabile.