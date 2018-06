Nubifragio a Montebelluna: interviene la Protezione civile

MONTEBELLUNA A causa di un violento nubifragio che ha interessato il territorio di Montebelluna nelle prime ore di questa mattina, tra le ore 7 e le 8.30, la Protezione civile e gli operai comunali sono dovuti intervenire in diversi luoghi del territorio comunale per rimuovere le ramaglie cadute dagli alberi a causa delle forti precipitazioni.

Le operazioni, guidate da Antonio Netto, sono state coordinate dal sindaco, Marzio Favero, e dal vicesindaco, Elzo Severin e sono durate circa un’ora, dalle 8.30 alle 9.30. Dapprima gli operatori hanno sgomberato la strada all’incrocio tra via San Gaetano e via Trevisana nei pressi del passaggio a livello, e poi in altre strade tra cui via Montello, Mercato vecchio, via XXIV Maggio, via San Carlo e la presa XX. Nonostante l'imponente muro d'acqua abbattutosi sulla città, non si sono registrati allagamenti o altri disagi per la cittadinanza. La situazione è così potuta tornare alla normalità poche ore più tardi.