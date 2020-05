Mercato a Montebelluna: spostate le bancherelle di piazza Monnet e via Garibaldi

E' stata emessa venerdì 29 maggio una nuova ordinanza del sindaco di Montebelluna che aggiorna in parte la collocazione delle bancarelle che partecipano al mercato maggiore in città il mercoledì.

Dopo la sperimentazione del mercato al completo avvenuta con esiti più che soddisfacenti mercoledì scorso, il Comune ha previsto, a partire da mercoledì prossimo, un parziale aggiornamento con lo spostamento delle bancarelle che lo scorso mercoledì erano posizionate in piazza Jean Monnet e nella preclusa al traffico via Garibaldi, all’interno delle piazze del centro. L’approfondimento da parte dei tecnici sulla base della sperimentazione ha infatti evidenziato come – con lo spostamento delle bancarelle che vendono generi alimentari concentrato su Largo X Martiri – vi siano le condizioni per garantire il rispetto delle misure di sicurezza anche redistribuendo e ricollocando nell’area centrale le 7 bancarelle poste provvisoriamente a nord del Municipio. Rimane confermato il contingentamento delle presenze e la separazione tra le vie di accesso e di uscita dal mercato.