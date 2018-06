Campo sportivo di Negrisia: al via i lavori di rifacimento del manto d'erba

PONTE DI PIAVE Un nuovo terreno di gioco e molte altre migliorie e adeguamenti per il campo sportivo della frazione di Negrisia, pronto per tornare a splendere grazie a un importante lavoro finanziato dal comune di Ponte di Piave.

"Si tratta di un altro piccolo tassello che va a sommarsi ai tanti interventi realizzati dalla nostra amministrazione nelle strutture sportive e volti al miglioramento delle stesse – ha dichiarato il sindaco Paola Roma – dando così risposta alle società sportive e ai cittadini che ne attendono da tempo la sistemazione. In continuità con la manutenzione programmata ed effettuata negli scorsi mesi sull’area sportiva di Negrisia, con la sistemazione e messa in sicurezza della recinzione perimetrale dell’area, al confine con l’area scolastica e la manutenzione all’interno degli spogliatori,- conclude il sindaco Roma - termineremo nelle prossime settimane anche la riqualificazione dell’area sportiva di Negrisia che richiedeva da tempo un lavoro di manutenzione e sostituzione del terreno di gioco".

L’intervento, programmato e concordato compatibilmente al calendario delle società sportive che lo utilizzano, servirà e rigenerare il manto erboso. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi con la rasatura del campo. Si procederà ora alla fresatura e livellazione per poi passare alla semina e fetilizzazione del terreno di gioco. “Ritengo - commenta l’assessore allo sport, Stefania Moro - sia importante valorizzare l’attività sportiva, specie nelle giovani generazioni. Significa non solo investire sulla salute dei cittadini ma soprattutto riconoscere che lo sport è un momento di aggregazione e creazione di rapporti sociali in un ambiente sano e per far questo è necessaria la manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti. Ringrazio le società sportive e i cittadini che la utilizzano, per la comprensione e la collaborazione dimostrata per l’espletamento dell’intervento”. Il costo complessivo dell’opera sarà di diciannovemila euro.