San Zeno, nuova fognatura e acquedotto: al via i lavori

Sono iniziati in questi giorni i lavori di realizzazione della nuova fognatura nera di via Cavini e via Spiera, nel quartiere di San Zeno. Verrà realizzata una nuova fognatura nera con posa di circa 660 metri di condotte in ghisa sferoidale del diametro 250 millimetri.

E’ iniziato inoltre l’intervento per il rifacimento dell'acquedotto di via Spiera, per un’estensione di circa 170 metri: nel dettaglio, verranno posate condotte in ghisa sferoidale del diametro di 100 millimetri in sostituzione di condotte acquedottistiche in acciaio e materiale plastico di diametro ridotto in modo da riammodernare tutti i sotto servizi presenti prima dell'asfaltatura totale delle strade interessate a fine lavori. Di fatto, verranno rimessi a norma 15 allacciamenti acquedottistici, da posizionare al confine di proprietà e realizzate circa 100 predisposizioni all'allacciamento fognario. I lavori, comprensivi della completa asfaltatura provvisoria a binder per il mese di ottobre ed entro la primavera del 2021 con l’asfaltatura definitiva di tutte le strade interessate dopo un adeguato assestamento degli scavi. Il costo dell'opera è di 530mila euro a carico di Alto Trevigiano Servizi.