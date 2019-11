Vedelago, nel fine settimana l'inaugurazione della nuova ludoteca

Triplice appuntamento, nel week end, a Vedelago. Venerdì mattina con l’inaugurazione della nuova ludoteca all'interno della della biblioteca comunale. L’appuntamento, che vedrà la alle 10 con il taglio del nastro del nuovo spazio attrezzato dall'amministrazione comunale, e dedicato al gioco e alla lettura dei bambini. Previste anche le letture animate di Silvia Busato.

Spiega l’assessore alla cultura, Denisse Braccio: «Lo spazio, di 45 mq circa, è rivolto principalmente ai bambini che desiderano trovare un luogo dove giocare liberamente, sperimentare, sviluppare capacità manuali e creative, sarà un punto di riferimento e di scambio per coloro che operano nel settore dell’infanzia, di aggregazione per associazioni, volontari e genitori che si mettono a disposizione per creare iniziative tese a migliorare la qualità della vita del bambino e della famiglia e un supporto ludico ad integrazione delle attività didattiche delle scuole, a partire dagli asili nido alle scuole primarie». La sera, invece, alle ore 20.45, presso la Sala riunioni della biblioteca, nell'ambito della ricorrenza della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, verrà presentato lo spettacolo teatrale “Uno, nessuna, centomila”, di e con Marco Artusi ed Evarossella Biolo. Si tratta di uno spettacolo fatto di racconti e dati per riflettere riguardo alla dolorosa verità della violenza sulle donne. Infine, domenica 24 novembre, alle ore 16, presso la Sala M. Sanson, si terrà l’evento “La scuola che include” con la presentazione del libro ‘Le parole di Pietro’, con la presenza della Scuola dell’Infanzia ‘G. Appiani’ di Fanzolo e la partecipazione del Coro Mani Bianch e degli alunni delle classi I^ e II^ della Scuola Primaria di Fanzolo.