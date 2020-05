Nuova mensa scolastica per le medie di Gairine: il refettorio conterrà 150 persone

A Gaiarine in questi giorni sono iniziati i lavori per la nuova sala mensa delle scuole medie locali. Da anni, infatti, i cittadini lamentavano il fatto che l'area in cui alunni e insegnanti pranzavano avesse una capienza bassa, e per questo motivo il Comune ha deciso di concretizzare un progetto della passata amministrazione che prevede un nuovo refettorio con circa 150 posti. Il sindaco, Diego Zanchetta: «Prevediamo che per l'inizio del prossimo anno scolastico tutto sarà pronto. Vogliamo ringraziare gli uffici comunali, la ditta e l'Istituto comprensivo per aver affrontato un lungo iter burocratico, ormai giunto alla fase operativa. Nonostante l'emergenza sanitaria Gaiarine non si ferma».

