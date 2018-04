Treviso cambia luce: via libera al rifacimento dell’intero sistema di illuminazione

TREVISO Via libera da parte della giunta comunale al progetto di fattibilità tecnica del project financing per i lavori di rifacimento della nuova rete di illuminazione di tutta la città.

Alla delibera di martedì mattina seguirà, verso la metà di maggio, la pubblicazione del bando con cui verranno assegnati i lavori dell’intero impianto di illuminazione cittadino. Il costo totale dell’intervento, sotto forma di project financing, è di undici milioni di euro. “Avviamo oggi l’iter per la realizzazione della forse più grande opera che sia stata realizzata in città – dichiara il sindaco di Treviso Giovanni Manildo – il rifacimento dell’intero sistema di illuminazione cittadino. Treviso cambia luce e lo fa secondo i criteri di efficienza e risparmio. Più luce significa ancora più sicurezza. Un altro obiettivo centrato di cui si vedranno i primi frutti già in autunno quando prevediamo possano essere avviati i primi cantieri”.