Nuova rotonda sulla Postumia: dalla Regione arrivano 300 mila euro

Ufficializzata la graduatoria del bando regionale sulla messa in sicurezza stradale. Grazie alla domanda di contributo inviata dal Comune di Motta di Livenza questa estate sono stati arrivati 300 mila euro dalla Regione per la realizzazione della rotatoria sulla Postumia, tra via Muggia e via Quartarezza.

«Un ulteriore passo in avanti per la realizzazione della rotatoria - commenta il sindaco Alessandro Righi - Nonostante i lavori siano di competenza di Veneto Strade, la nostra amministrazione si è presa l'impegno di realizzare l'opera. Il primo stralcio della messa in sicurezza dell’incrocio costerà 600 mila euro di cui il 50% da contributo regionale. Un altro treno che siamo riusciti a far passare per la stazione di Motta di Livenza» conclude soddisfatto il sindaco anche se, per il momento, manca ancora una data precisa per l'inizio dei lavori.