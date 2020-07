Nuove rotte per l'aeroporto di Treviso: Ryanar lancia il volo verso Leopoli

Ryanair, nella giornata di martedì, ha annunciato 16 nuove rotte che collegano l’Ucraina e l’Italia, nell’ambito degli operativi per l’inverno 2020 e l’estate 2021. A partire dalla fine di ottobre, la programmazione Ryanair tra Italia e Ucraina per l’inverno 2020 includerà 11 collegamenti, tra cui: 1 rotta Catania-Kiev (2 voli a settimana); 3 nuove rotte da Bologna per: Kiev (3 voli a settimana); Leopoli (2 voli a settimana) e Odessa (2 voli a settimana); 3 nuove rotte da Roma Fiumicino per: Kiev (5 voli a settimana), Leopoli (2 voli a settimana) e Odessa (2 voli a settimana) e 4 nuove rotte da Milano Bergamo per: Kharkiv (2 voli a settimana), Kiev (4 voli a settimana), Leopoli (2 voli a settimana) e Odessa (2 voli a settimana).

Ryanair ha anche annunciato l’introduzione di 5 nuove rotte e frequenze aggiuntive dall’Italia verso Leopoli, a partire dalla fine di marzo 2021, come parte dell’operativo in programma per l’estate 2021. Questi nuovi collegamenti saranno attivi 2 volte a settimana da Bari, Napoli, Palermo, Torino e Venezia Treviso; verranno inoltre incrementate le frequenze sui servizi che collegano Milano Bergamo e Roma Fiumicino con Leopoli, che arriveranno così a 4 voli a settimana.

I viaggiatori in partenza dall’Italia possono prenotare da ora un city break estivo in Ucraina, volando a tariffe estremamente convenienti e con le nuove misure di sicurezza che Ryanair ha implementato per proteggere la salute dei passeggeri e dello staff. Per festeggiare l’introduzione di queste nuove rotte, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 25,99 euro a tratta, per viaggiare fino alla fine di maggio 2021, valide per prenotazioni entro la mezzanotte di venerdì (10 luglio), solo sul sito di Ryanair.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: «Siamo lieti di annunciare l’introduzione di 5 nuove rotte che collegano Italia e Ucraina, come parte del nostro operativo in programma per l’estate 2021. I viaggiatori in partenza dall’Italia possono prenotare ora un volo per Leopoli e godersi un city break estivo a tariffe estremamente convenienti e con le nuove misure di sicurezza che Ryanair ha implementato per proteggere la salute dei passeggeri e dello staff. Per festeggiare l’introduzione di queste nuove rotte, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 25.99 euro a tratta, per viaggiare fino alla fine di Maggio 2021, valide per prenotazioni entro la mezzanotte di venerdì (10 luglio). Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione».