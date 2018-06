Auto troppo veloci vicino alle case: a Silea spuntano cinque nuovi autovelox

SILEA La lotta all'alta velocità nelle strade della provincia di Treviso continua nel segno degli autovelox. Sperando di poter convincere gli automobilisti più spericolati a ridurre i limiti, anche il comune di Silea ha deciso infatti di installare ben cinque nuovi autovelox nel corso delle prossime settimane.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i nuovi box saranno installati soprattutto nelle frazioni di Cendon e Sant'Elena. Nel dettaglio, i cinque rilevatori saranno posizionati a Cendon tra via San Giovanni e il bar “Iera Ora” e in via Sant'Elena, vicino alla curva tra via Capitello e vicolo Fornaci; a Sant'Elena ancora nella via che porta il nome della frazione di fronte all'edicola e lungo il tratto di pista ciclabile all'altezza di via Ceroico, mentre per il quinto box non ha ancora trovato una precisa collocazione. I primi tre box saranno installati entro l'autunno nelle due frazioni. Non si tratterà di veri e propri autovelox fissi ma dei classici box arancioni in cui i rilevatori di velocità saranno attivi solo in presenza di una volante nelle vicinanze. Il fatto che i box non saranno sempre attivi non deve però essere una ragione per continuare a correre sulle strade del Comune, sottolinea l'amministrazione. Le multe per chi verrà sorpreso a viaggiare oltre i limiti, saranno salatissime. Una decisione che il Comune di Silea ha preso dopo le tantissime segnalazioni arrivate da numerosi cittadini che, vivendo a ridosso della strada, sono in pensiero per la loro incolumità e quella dei propri figli. In passato l'amministrazione aveva provato a prendere dei provvedimenti contro l'alta velocità delle auto abbassando i limiti in centro abitato, ma il provvedimento si è rivelato poco efficace. Queste cinque nuove postazioni per il rilevamento della velocità potrebbero invece ottenere l'effetto sperato.