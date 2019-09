Ulss 2: nominati i nuovi direttori di distretto

L’Ulss 2, nell’ambito della riorganizzazione, ha espletato le previste procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di distretto. Dal 1 ottobre, a seguito del completamento dell’iter relativo agli avvisi, sarà operativa la nuova squadra, così composta:

Il dottor Simone Tasso è stato nominato direttore del distretto socio sanitario di Asolo. Il dottor Maurizio Sforzi, direttore distretto socio sanitario di Treviso sud, il dottor Giorgio Bazzerla, direttore socio sanitario di Treviso nord e la dottoressa Paola Paludetti, direttore distretto socio sanitario di Pieve di Soligo. «Mi congratulo con i colleghi per l’importante e oneroso compito – commenta il direttore generale, Francesco Benazzi - A loro chiedo il massimo impegno e la massima attenzione nei confronti delle problematiche del territorio: in particolare sarà fondamentale un confronto costante con i sindaci, per dare attuazione a quanto previsto dai Piani di zona e dal Piano socio sanitario regionale. I direttori di distretto dovranno raccordarsi, oltre che con tutti i soggetti che operano a livello territoriale, anche con l’ospedale al fine di creare quelle sinergie che, sole, possono consentirci di affrontare al meglio le nuove complesse sfide che la sanità quotidianamente ci pone».