Motta di Livenza, la popolazione aumenta ma ci sono più defunti che nuovi nati

In occasione dell'inizio del nuovo anno, il sindaco di Motta di Livenza, Alessandro Righi, ha voluto compiere un bilancio demografico del 2019 con tutti i numeri relativi ai nuovi nati nel Comune.

Il 2019 è stato un anno che ha visto passare i mottensi da 10.775 a 10.838. I nuovi nati sono stati 75, 41 maschietti e 34 femminucce (7 in meno del 2018 e 1 in meno del 2017) e 99 decessi (12 in meno del 2018 e 7 in meno del 2017) con un saldo naturale di - 24 mottensi. Saldo naturale negativo che comunque risulta migliore rispetto a quello medio della Regione Veneto. Un anno che ha visto immigrare a Motta 519 persone ed emigrare 341 persone: 381 persone provenienti da altri Comuni hanno deciso di venire ad abitare a Motta di Livenza mentre 315 hanno deciso di emigrare in altri Comuni Italiani, 111 persone sono arrivate dall'estero mentre 104 sono emigrati all'estero. Dati che testimoniano come il nostro Comune sia comunque attrattivo rispetto a residenti di altri Comuni. Un anno in cui 91 stranieri hanno acquisito la cittadinanza Italiana e in cui la popolazione straniera rappresenta circa il 15% della popolazione totale. Dati che da soli non dicono molto ma che analizzati ci fanno riflettere su cosa sia Motta di Livenza e cosa possiamo attenderci per il prossimo futuro. Una popolazione Italiana sempre più anziana con sempre meno figli. Una pericolosa traiettoria che, da un lato possiamo cercare di correggere cercando di rimediare con politiche mirate soprattutto a scala nazionale, dall'altro non possiamo che tenerne in considerazione per programmare i servizi del futuro in primis scuole e servizi alla persona.