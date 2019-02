Dario Dal Borgo è il nuovo capogruppo degli Alpini di Treviso

Nel corso della partecipata assemblea svoltasi domenica 27 gennaio, gli alpini del Gruppo Ana “Città di Treviso – Mm.Oo. T. Salsa E. Reginato” hanno rinnovato le cariche istituzionali eleggendo i 15 componenti del Consiglio, i revisori dei conti ed il rappresentante degli Amici in seno al Consiglio di Gruppo.

Successivamente, lunedì 4 febbraio, si è riunito in prima seduta nella sede di via De Coubertin il nuovo Consiglio che ha proceduto all'elezione del nuovo Capogruppo: è risultato eletto il socio Dario Dal Borgo, classe 1950, che ha svolto il servizio militare come sottotenente a Strigno e che succede a Maurizio De Biasio che ha guidato la compagine nel precedente triennio. Dal Borgo, bellunese di nascita, perito edile da poco in pensione, è iscritto all’Ana dal 1980 ed ha già ricoperto la carica di Capogruppo nel Gruppo “M.O. T. Salsa” in tempi precedenti alla felice fusione dei tre Gruppi cittadini di quattro anni fa; presiede e coordina inoltre il comitato del Portello Sile, lo spazio culturale espositivo che la Sezione Ana di Treviso gestisce ospitando numerose mostre non solo a tema alpino, ma anche storiche e di costume.