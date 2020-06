La comandante della Polizia locale lascia l'incarico al suo vice

Dopo due anni trascorsi al comando della Polizia locale di Castelfranco Veneto, Pina Moffa ha deciso di intraprendere una nuova esperienza lavorativa alla direzione regionale dell'Inail. Una scelta che ha portato il Comune guidato dal sindaco Stefano Marcon a nominare un nuovo comandante per i vigili urbani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la scelta è ricaduta su Patrick Rocca, già vicecomandante dei vigili castellani. Il nuovo comandante laureato in Scienze politiche ha 40 anni, è originario di Gorizia e residente da diversi anni a Padova. La sua carriera è iniziata a Rovigo, per ben dieci anni ha prestato servizio diventando anche vicecomandante del corpo intercomunale della Sinistra Piave. A Castelfranco Veneto è arrivato dopo aver vinto il concorso per vicecomandante dalla polizia locale dell'Unione del Camposampierese. Nel gennaio di quest'anno è stato premiato con il Caschetto d'Oro per il suo ruolo nell'indagine relativa alla contraffazione di auto messa in atto da una banda di malviventi siciliani, al fine di depistare le indagini. Ora è pronto a prendere il Comando della Polizia locale dopo aver ricevuto gli auguri del sindaco Marcon per questa nuova avventura.