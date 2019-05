Paola De Palma è il nuovo commissario del Comune di Chiarano

Il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, con un decreto del 28 maggio, ha nominato il commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Chiarano.

La nomina si è resa necessaria dopo l'annullamento delle elezioni, dovuto al mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge nel caso in cui, per l'elezione del sindaco, sia stata presentata una sola lista. Il Commissario Prefettizio, che gestirà il Comune fino alle elezioni amministrative in programma nel 2020 con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, è la dottoressa Paola De Palma, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Treviso.