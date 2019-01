Nuovo parco giochi al centro anziani per far giocare insieme nonni e nipoti

Sarà inaugurato nei prossimi giorni presso la residenza CasaMia a Casier il nuovo parco giochi privato ad uso pubblico dedicato ai nipoti degli ospiti della struttura ma anche a tutti i bambini della comunità.

Vedere i bimbi, giocare con loro all’aria aperta, fare il nonno o sentirsi tale per continuare a vivere la “normalità” anche in residenza. E’ questo l’obiettivo del progetto attivato da Orpea Italia presso la casa di riposo trevisana del gruppo. La struttura, vincitrice del trofeo Qualità di Orpea nel 2017, ha deciso di investire parte del premio nella realizzazione del parco. L’iniziativa si inserisce nel più ampio “progetto intergenerazionale” che vede coinvolti Comune di Casier, scuole e gruppi parrocchiali in attività di incontro, confronto e scambio tra gli ospiti della struttura e i bambini con l’intento di creare ponti tra generazioni, di fare rete sul territorio, insegnare ai più giovani e migliorare la qualità della vita dei più anziani. Due altalene, uno scivolo, due sabbiere, una parete per arrampicate, un ponticello sospeso e alcuni giochi a molla. Il nuovo parco giochi è installato nel prato di fronte alla residenza, accessibile agli ospiti e i loro nipotini ma visibile anche dalle case della nuova lottizzazione comunale di fronte alla struttura e aperto a tutte le famiglie.