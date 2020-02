Massimo Burol è il nuovo presidente degli Alpini di Valdobbiadene

Da domenica 16 febbraio 2020 la sezione Ana di Valdobbiadene ha un nuovo presidente: è Massimo Burol, 63enne di Farra di Soligo, eletto con voto unanime dall'assemblea sezionale e successore di Valentino Baron, in carica negli ultimi sei anni.

Classe 1956, il nuovo presidente sezionale ha svolto il servizio di leva nel 1977-1978 alla 216^ Compagnia del Battaglione alpini d’arresto "Val Tagliamento" nella caserma "Del Din" di Tolmezzo. Iscritto all’Ana dal 1979, è stato consigliere e poi per dieci anni capogruppo degli alpini di Farra di Soligo, è il secondo presidente sezionale originario di Farra di Soligo insieme a Gino Dorigo, alla guida degli alpini di Conegliano. Queste le prime parole di Massimo Burol: «E’ con onore e vi confesso con emozione che assumo questo incarico impegnativo ed importante per la nostra sezione. L’esperienza che ho maturato durante gli anni nel mondo del lavoro e all’interno di enti ed associazioni nei quali mi sono impegnato mi ha insegnato che i risultati migliori si ottengono solo lavorando come squadra. Sono certo che questo lo potremmo fare anche qui per la sezione, operando insieme, ognuno con il proprio ruolo, con i consiglieri, con i capigruppo, figure essenziali all'interno dell’Ana, con tutti gli alpini e gli amici accomunati nei valori e nello spirito alpino che ci contraddistingue» ha concluso Burol.

Altrettanto emozionante il saluto del presidente uscente Valentino Baron: «Cari alpini e amici degli alpini da oggi rientro nei ranghi. Durante questi sei anni ho potuto stare con voi molto tempo e in varie occasioni ho accumulato molti bei ricordi che ho riposto diligentemente nello zaino. Ringrazio tutti coloro che nel corso della mia presidenza mi sono stati vicini e di aiuto a cominciare dal consiglio direttivo nazionale, dal consiglio direttivo sezionale uscente, dai capigruppo, dai soci e dagli amici degli alpini, dalla madrina Gabriella Piva, dai sindaci, dai responsabili delle associazioni d’arma a noi vicine e dai rappresentanti delle Forze Armate. Non posso dimenticare di ringraziare le nostre compagne di vita per la pazienza dimostrata ad aspettarci a tutte le ore perché eravamo impegnati in riunioni o operazioni di Protezione Civile. Vi ringrazio per quello che mi avete dato, vi saluto e vi abbraccio tutti». Nei prossimi giorni il presidente Massimo Burol inizierà ufficialmente il suo mandato triennale alla guida di una sezione ricca di persone con l'alpinità nel sangue: 19 gruppi distribuiti su 5 Comuni (Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Segusino, Valdobbiadene e Vidor), 1.971 unità, un gruppo sportivo e una Protezione Civile d'eccellenza, un prezioso giornale sezionale "L'alpin del Piave" e un preparato Centro Studi sezionale. Il nuovo consiglio direttivo sezionale, che nei prossimi tre anni affiancherà il presidente Massimo Burol, è composto da: Giuliano Adami, Flavio Andreola, Lino Bello, Renato Canello, Umberto Cavalli, Christian Covolan, Luigi Damin, Francesco Miotto, Giacobbe Saccomanni, Gianpietro Tormena, Paolo Vanzin, Galileo Zamai.