Nuovo primario di Medicina per l'ospedale di Oderzo: è il dottor Pietro Valenti

Nuovo primario alla guida dell’Unità operativa di Medicina generale dell’ospedale di Oderzo. Si tratta del dottor Pietro Valenti, che dal 1 aprile ha assunto la guida del Reparto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Valenti si è laureato in Medicina e chirurgia a Padova, con 110 e lode, nell’ottobre 2000. Nel 2005 si è specializzato in Medicina interna e, sempre all’Università di Padova ha effettuato, dal 2009 al 2013, il dottorato di ricerca in Scienze mediche, cliniche e sperimentali. Il suo curriculum professionale lo ha visto operativo presso l’ospedale riabilitativo di Motta di Livenza e, dall’agosto 2008, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Ha al suo attivo uno stage effettuato all’Allgemeine Krakenhaus di Vienna e numerose pubblicazioni. Nell’ambito dell’attività didattica ha collaborato e collabora con lezioni di Medicina Interna nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia prima a Padova e attualmente presso la sede distaccata di Treviso. «Esprimo le mie congratulazioni e quelle di tutta l’azienda al dottor Valenti, chiamato a guidare l'Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale di Oderzo - commenta il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - A gestire il Reparto ci sarà un professionista valido e competente. A lui va il mio augurio di buon lavoro. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Prisca Gibin, che in un periodo complesso ha retto con grande professionalità il Reparto, e all'intera equipe».