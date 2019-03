Il Comune dona al centro anziani un nuovo pulmino a nove posti

Nella giornata di venerdì 1 marzo il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena, insieme all'assessore alle politiche sociali, Tiziana Baù, ha consegnato ufficialmente ai volontari dell'associazione "Mogliano Solidale" il nuovo pulmino destinato al trasporto degli anziani soci dell’Acra con difficoltà di spostamento autonomo.

«Siamo davvero felici di poter rendere più agevole e confortevole il servizio di trasporto anziani, che quotidianamente frequentano il centro Anziani. Riteniamo che mantenere la vita attiva, nonostante l’avanzare dell’età, e socialmente vivace contribuisca enormemente al benessere non solo di tutti gli interessati ma dell’intera comunità. Un sentito grazie ai volontari di "Mogliano Solidale" che, con il loro responsabile e presidente dell’Acra, rendono possibile un’attività di sostegno sociale di grandissima utilità. Un servizio che funziona e ampiamente utilizzato, grazie ad un lodevole impegno quotidiano”, hanno sottolineato il Sindaco, Carola Arena, e l’Assessore alle politiche sociali, Tiziana Baù. Destinato ormai alla rottamazione il precedente mezzo, il nuovo pulmino a nove posti è stato acquistato dall'amministrazione comunale, con un investimento di 30mila euro, e dato in comodato gratuito all'associazione Acra, Associazione Centro Ricreativo Anziani, per il trasporto di quegli anziani soci del Circolo che diversamente non avrebbero la possibilità di raggiungerlo.

In particolare, il pulmino verrà utilizzato per il servizio di trasporto di circa quaranta anziani dalle frazioni periferiche o in situazioni di difficoltà di trasferimento autonomo. Durante la settimana i volontari di Mogliano Solidale si occupano dei trasferimenti pomeridiani al Centro Anziani e ritorno per le varie attività di socializzazione ed altre attività, quali la ginnastica dolce e i corsi vari, e del trasporto verso i cimiteri di Zerman e Bonisiolo. L’età media degli utenti è di 80 anni. Grazie ad una oculata e attenta gestione organizzativa, i volontari di Mogliano Solidale riescono a soddisfare le sempre più numerose richieste di servizio. Da ormai quattro anni la gestione del servizio è condotta direttamente dagli attuali 7 autisti di Mogliano Solidale, in convenzione con il Comune, con cui lavorano in stretta collaborazione.