Il nuovo Vescovo di Treviso è Don Michele Tomasi: addio a Monsignor Gianfranco Gardin

E' il 54enne Don Michele Tomasi il nuovo Vescovo di Treviso. Originario di Bolzano, terzo di tre fratelli, come riporta "la Tribuna" Tomasi succede a Monsignor Gianfranco Agostino Gardin che lascia l'incarico dopo ben dieci anni per sopraggiunti limiti di età dopo aver compiuto 75 anni. Studente a Bolzano e a Udine (il periodo delle scuole medie), dopo la maturità classica ha frequentato a Milano l'università Bocconi, laureandosi in Discipline economiche e sociali, e dopo un anno di servizio civile è entrato in Seminario venenedo ordinato sacerdote nel 1998. Cappellano e parroco nella parrocchia di Santo Spirito a Merano, poi cappellano di lingua italiana nel decanato di Vipiteno, Tomasi è stato anche accompagnatore spirituale delle ACLI e consulente spirituale dell'UCID.

Successivamente è stato incaricato per l'insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa allo Studio accademico teologico di Bressanone, seguendo poi un Dottorato all'Università di Innsbruck, sempre in Dottrina sociale e diventando Rettore del Seminario di Bressanone. "Mi accompagna una costante nei tre luoghi in cui ho vissuto dopo l'ordinazione presbiterale: a Merano la Chiesa di Santo Spirito, la Spitalkirche, a Vipiteno la Chiesa sempre di Santo Spirito in cui celebra particolarmente la comunità di lingua italiana e a Bressanone il Seminario maggiore, già ospizio ed ospedale 'in Insula Sanctae Crucis'. Tutti e tre hanno un passato di ospizio e di ospedale, di rifugio accogliente per i pellegrini, di cura per i poveri, di assistenza per i malati - scrive in una nota Don Michele - Questa apparente coincidenza mi richiama ad una vocazione e mi richiede un'obbedienza. La vocazione è quella dell'accoglienza di chi è in cammino, fisicamente e spiritualmente: di chi vuole seguire il Signore nella via del sacerdozio e che in Seminario desideri crescere e lasciarsi accompagnare; di chi voglia fermarsi anche solo un poco per riscoprire il senso della propria vocazione battesimale; di chi sia anche solo di passaggio e voglia sostare un poco. L'obbedienza è ai piccoli e ai poveri, amici particolari di Gesù, nei quali egli ci visita e ci interpella. Con l'aiuto del Signore e di tanti compagni e compagne di viaggio spero di poter rispondere a questo appello. Almeno un poco".