"Balcone fiorito" a Oderzo: individuati i 14 vincitori

ODERZO Sono 14 le persone che lunedì 23 luglio, in occasione della chiusura del festeggiamenti per le Fiere della Maddalena riceveranno il premio nell’ambito della 14ma edizione del concorso “Balcone fiorito” promosso dal Comune di Oderzo in collaborazione con il CIT – Consiglio di Bacino Sinistra Piave ed il sostegno di della ditta Bioman, di Sesa e Savno. Fondamentale anche la collaborazione tecnica dell’Istituto per l’Agricoltura Cerletti – sezione di Piavon di Oderzo – di cui la Direttrice della Scuola, la professoressa, Cenari è presidente di Giuria, ed è stata affiancata nel lavoro dal collega professor Riccardo Carlet. Un concorso aperto a tutti i cittadini di Oderzo, che mira ad incentivare la cura del verde della Città attraverso l’abbellimento di balconi, davanzali, giardini e aiuole. A partire dal mese di aprile, in occasione della manifestazione Oderzo Fiorita, erano state raccolte le iscrizioni e distribuiti in omaggio fiori e compost, messi a disposizione dagli sponsor, per iniziare la coltivazione del proprio giardino e da integrare in base alla propria fantasia e creatività.

Dal momento che spesso alcuni balconi non sono visibili dalla strada, e al fine di consentire agli interessati di fotografare le proprie composizioni nel momento migliore della fioritura e con la luce giusta, gli iscritti sono stati invitati a fotografare personalmente il proprio giardino o balcone, e ad inviare le foto via mail al Comune. Molti iscritti si sono quindi organizzati autonomamente o con l’aiuto di familiari ed hanno inviato al Comune le proprie foto. Nel mese di giugno la Commissione ha visionato i balconi e i giardini, ritornando sul posto anche più di una volta al fine di individuare, non senza difficoltà, i vincitori e in qualche caso, come prevede il regolamento, sono stati segnalati anche dei non iscritti. Nel corso della serata, durante la quale interverranno la Sindaca di Oderzo, Maria Scardellato, ed il Vicesindaco, Michele Sarri, ogni vincitore riceverà il proprio attestato di partecipazione, la foto ricordo e un regalo particolare : un libro, selezionato tra i molti titoli di storia e cultura locale che si riferiscono al territorio opitergino.

Questi i vincitori, suddivisi per sezione:

CATEGORIA ORTO

• Maronese Angelo

CATEGORIA GIARDINO

• Bellis Maria Luisa

• Caberlotto Maria

• Dalla Francesca Anna

• Guerra Gianfranco

• Riva Adelfina

CATEGORIA BALCONE

• Bonotto Alberto

• Daniotti Bruna

• Marin Anna

• Polo Sara

• Toffoletto Gisella

CATEGORIA "COMMERCIALI"

• Hotel Ristorante Al Gallo

• Marin Cartoleria

CATEGORIA QUARTIERI

• Cia Milena

Sezione scuole

Il concorso, aperto anche alle scuole del territorio, ha visto la partecipazione di sette scuole (Scuola Primaria di Piavon, Scuola Media Oderzo, Scuola dell’Infanzia di Tre Piere, Camino, Piavon e Carmen Frova e Asilo Nido Onda Blu di Oderzo) alle quali verrà dedicato loro un momento speciale all’apertura del nuovo anno scolastico ed una delle Scuole partecipanti sarà premiata con un laboratorio didattico a tema ambientale, realizzato in collaborazione con Savno.