Oderzo contro le barriere architettoniche: il sindaco Scardellato pensa ai disabili

ODERZO Un infortunio alla caviglia fu galeotto. Dopo la frattura della caviglia destra, e la conseguente inevitabile ingessatura, il primo cittadino di Oderzo Maria Scardellato Muli ha deciso di 'toccare con mano' le problematiche quotidiane di coloro che non possono deambulare e che devono recarsi in centro città. Per questo motivo il sindaco ha deciso di spostarsi in autonomia con una carrozzina elettrica che fu del padre e ha così compreso le difficoltà portate dalle barriere architettoniche cittadine. Per questo motivo il sindaco ha deciso che prossimamente dovrà essere un Piano Generale specifico per l'eliminazione delle barriere, opera sicuramente costosa ma altrettanto importante per la cittadinanza tutta.