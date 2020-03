Morto Bepi Covre, ex parlamentare della Lega e sindaco di Oderzo

Giuseppe Covre, per tutti Bepi, il "leghista eretico", come lui stesso amava definirsi, ci ha lasciato. Attivissimo nella Liga Veneta tra gli anni '80 e '90, ex parlamentare ed ex sindaco di Oderzo, è mancato nella giornata di oggi, martedì 24 marzo, all'età di 69 anni (avrebbe festeggiato i 70 anni, il prossimo 3 aprile): da tempo era malato. Personaggio poliedrico, politicamente indipendente, Covre era una mente libera che fondò il "Movimento dei sindaci" con Giancarlo Gentilini e il giornalista Giorgio Lago, ma soprattutto è stato sindaco del Comune di Oderzo dal 1993 (primo non democristiano della storia del Comune trevigiano) fino al 2001. Nel 1996 venne eletto come parlamentare alla Camera dei deputati e al termine del mandato, nel 2001, decise di non ricandidarsi, nonostante la quasi sicura rielezione a primo cittadino.

