Oderzo Cultura: in città arrivano gli attesi campus estivi 2018 per i più giovani

ODERZO Arriva la “bella stagione” e, con la chiusura delle scuole, Oderzo Cultura organizza anche per quest'anno i campus estivi all’interno delle proprie strutture e nel parco di Palazzo Foscolo, con appuntamenti per bambini e per ragazzi, dai sei ai tredici anni di età. Anche quest’anno, le tre le strutture del polo culturale Oderzo Cultura, dal Museo archeologico, alla Biblioteca alla Pinacoteca aprono le porte per le attività didattiche rivolte ai giovanissimi.

I bambini e i ragazzi che si iscrivono, hanno la possibilità di trascorrere alcune ore in allegria e spensieratezza, divertendosi e giocando, ma - al contempo - imparando tante cose nuove e sviluppando la creatività che è in ognuno di loro. Quello dei campus estivi di Oderzo Cultura è un modo per conoscere ancor più a fondo il tesoro culturale della propria città e scoprendo - allo stesso tempo - quel grande patrimonio che è custodito nelle sedi di via Garibaldi. Si comincia dal prossimo mese con “Un parco d’incanto”, la serie di appuntamenti tematici (da lunedì 11 a venerdì 15 giugno): una “full immersion” con libri, avventure e creatività per bambini dai 6 agli 11 anni.

Dalla seconda metà di giugno, poi, iniziano i “campus”: tre settimane di attività, organizzate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 (ma chi vuole può arrivare anche già alle 8,00) alle 12,30 e poi nel pomeriggio dalle ore 14,00 alle 17,00. Accompagnati da educatrici professioniste, durante questi laboratori estivi i bambini e i ragazzi avranno la possibilità di immergersi fra le meraviglie dei reperti archeologici, le curiosità della storia e la magia dell’arte, attraverso momenti di osservazione, di scoperta, di invenzioni e di tecniche artistiche. E’ possibile avere tutte le informazioni recandosi presso la biblioteca di via Garibaldi, telefonando allo 0422 - 718013 oppure scrivendo una email a prenotazioni@oderzocultura.it