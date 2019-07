Odontoiatra abusivo ed ex autista del 118: 56enne finisce in carcere

E' stato condannato ad una pena di otto mesi di reclusione per aver esercitato abusivamente la professione di odontoiatra. Ad essere arrestato e accompagnato in carcere a Treviso, su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmato dal giudice del tribunale di Treviso, è stato un ex autista di ambulanza del 118, Maurizio Battistiol, 56enne di Oderzo. La condanna a suo carico è relativa ad un'indagine antecedente a quella avviata nei confronti dell'uomo lo scorso anno ma il reato è lo stesso: nonostante i guai in cui era finito tempo addietro, sempre per aver lavorato abusivamente come odontoriatra, aveva infatti continuato ad esercitare, facendosi beffe delle prescrizioni del giudice e dei benefici dell'affidamento ai servizi sociali.