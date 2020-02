In arrivo all'ospedale di Oderzo la "Family room"

L’Unità operativa di ostetricia ginecologia dell’Ospedale di Oderzo avrà, a breve, una “family room” che accoglierà le neomamme, assieme al neonato e ai familiari, subito dopo il parto. «Nel solco di una consolidata tradizione di attenzione verso il tema dell’umanizzazione – spiega il primario, dr. Roberto Baccichet – stiamo predisponendo quest’innovativa iniziativa per le donne in gravidanza che partoriranno da noi. Contiamo di essere attivi da fine febbraio. La “family room” sarà ricavata all’interno del Reparto, con l’obiettivo di offrire alle neomamme, subito dopo il parto, uno spazio più accogliente rispetto alla più asettica stanza di degenza. Nella family room troveranno posto, oltre al letto, poltroncine, un tavolo, quadri alle pareti, libri: tutto quello che serve, insomma, per contribuire a ricreare l’atmosfera di casa».

Da anni viene praticata presso l’ostetricia di Oderzo, durante il travaglio e il parto, un’assistenza one to one, rispettando l’esigenza di movimento della partoriente con l’assistenza al parto in posizioni libere, con la possibilità di affrontare il travaglio e il parto in acqua o, su richiesta della paziente, con l’utilizzazione dell’analgesia peridurale; il punto nascita di Oderzo è stato il primo dell’Ulss 2 Marca trevigiana a offrire, infatti, in modo continuo e strutturato, il controllo del dolore in travaglio con l’analgesia.

«E’ grazie all’attenzione verso la paziente, all’umanizzazione delle cure e al rispetto della fisiologia -sottolinea il primario- che il reparto può vantare una bassa percentuale di tagli cesarei sul numero totale dei parti: nel 2019 vi è stato il 16% di tagli cesarei, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ importante sottolineare come la percentuale dei tagli cesarei sulle prime gravidanze, e in generale sulle donne senza precedenti cesarei, sia solo del 7 %, il che significa che più del 90% delle donne in gravidanza presso il punto nascita opitergino partoriscono con un parto naturale e fisiologico per via vaginale, con un numero di parti che supera abbondantemente gli 800».

Sono previste altre importanti iniziative sul tema dell’umanizzazione che saranno messe in campo sempre da fine febbraio: la dimissione in seconda giornata (a 48 ore dal parto), anticipando così la classica dimissione in terza giornata, o il prolungamento del ricovero di un giorno, mettendo in campo così una dimissione di tipo personalizzato, grazie anche al fondamentale supporto e alla collaborazione del reparto di Pediatria e del Nido. Sarà consentito, infine, l’accesso libero per i neo papà durante tutto il periodo di degenza della mamma, dalle ore 15 alle ore 19, oltre ovviamente alle normali fasce orarie già previste per l’orario di visita.