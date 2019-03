Oderzo, sabato l'inaugurazione del monumento ai caduti

Sabato alle 17 l’inaugurazione del Monumento ai Caduti nella frazione di Piavon, nell’area antistante la primaria di via Maggiore. «Le lapidi erano state rimosse quando è stata demolita la vecchia scuola -commenta il sindaco Maria Scardellato- Ora hanno ritrovato una degna collocazione». Il medesimo monumento è costituito da dei cancelli in ferro battuto. Rossa la pavimentazione, "come il sangue versato dai soldati". Desideriamo onorare chi ha dato la vita per difendere le proprie famiglie. Sia anzitutto un monito per le generazioni che hanno potuto vivere un periodo prolungato di pace. Giusto e doveroso fare memoria del sacrificio dei Caduti durante la prima e la seconda guerra mondiale”. Alla cerimonia saranno presenti le associazioni dei Combattenti e diversi studenti. “Tutti i cittadini sono invitati”.