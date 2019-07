A Oderzo è di nuovo “Parcoscenico”: ecco il programma

Per il terzo anno consecutivo, con l’arrivo di luglio arriva “Parcoscenico”, la rassegna teatrale “informale” organizzata da Oderzo Cultura nel grande giardino del Polo culturale di via Garibaldi. Come di consueto, la formula prevede che il pubblico possa assistere agli spettacoli, portando con se una coperta o un cuscino per sedersi sull’erba ed assistere alle rappresentazioni. Due le novità di quest’anno. Si comincia con una sera in più (e dunque gli spettacoli a luglio sono cinque, ndr.): mercoledì 3 luglio, l’“anticipazione” della rassegna con “Il nido di colombi”, portato in scena da Ombre di Teatro: una divertente commedia famigliare fatta di equivoci e situazioni bizzarre.

La sera seguente, giovedì 4 luglio, arriva un ospite oramai noto al pubblico di Parcoscenico: l’Accademia teatrale “da Ponte” di Vittorio Veneto che propone il proprio “Sì, chef”, uno spettacolo “gustoso” che affronta con ironia il mondo delle star dei fornelli.

Giovedì 11 luglio è la volta di Edoardo Fainello che porta in scena “La leggenda del pianista sull’oceano”, la pièce ispirata a “Novecento” di Alessandro Baricco.

Il 18 luglio la seconda novità di quest’edizione: sul palco che ha per sfondo Palazzo Foscolo salirà per la prima volta un gruppo musicale, gli Sconcertati, che propongono una serata di pop-gospel con un repertorio tutto da scoprire.

Chiude la rassegna, giovedì 25 luglio, l’attesissimo attore comico Dario Vergassola, che con la sua chitarra propone al pubblico “Sparla con me”, un monologo fatto di battute, freddure e musica che coinvolgono gli spettatori dall’inizio alla fine dello show.

Le struttura di Oderzo Cultura sono aperte dalle ore 19,00 gratuitamente per le visite, mentre gli spettacoli hanno inizio alle ore 21,00. Nel parco è allestito un punto Bar “Meridiano”, con accompagnamento musicale, per il pubblico. Parcoscenico è una rassegna ideata e realizzata da Oderzo Cultura; patrocinata dal Comune di Oderzo e dalla Regione Veneto, l’edizione di quest’anno è sostenuta dalla ConfArtigianato Imprese di Oderzo e Motta di Livenza.