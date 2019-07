Sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua nel Comune di Oderzo

La società Piave Servizi comunica che, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 di martedì 2 luglio, è in programma un intervento di modifica e manutenzione e riparazione della rete adduttrice e distributrice di acquedotto. In tale circostanza sarà temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua (o potranno verificarsi cali di pressione) in

- Via Sgarbariol (dall’incrocio con Via della Serenissima)

- Via Valentigo di sopra

- Via Chiesa

- Via Fossa Formosa

- Via Pra Gatta

- Via Tornaressa

- Via Calbassa.