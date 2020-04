Fase 2, il Comune di Casier offre lavoro ai propri cittadini

E' accompagnato dall'hashtag #SosteniamoCasier il nuovo progetto promosso dal Comune trevigiano per aiutare in ogni modo possibile tutte le persone del territorio. All'emergenza sanitaria, per parecchie persone si è affiancata infatti anche quella economica e professionale. Cercare lavoro diventa, se non difficile, abbastanza complicato.

Ecco perché l’amministrazione comunale di Casier ha pensato di proporsi quasi come un recruiter nei confronti dei propri cittadini, raccogliendo in un unico contenitore le candidature riguardo all'avvio di nuove attività produttive nel territorio. Chiunque sia interessato, dai giovani in cerca di occupazione ai lavoratori con esperienza nel campo alimentare, può proporre le proprie candidature inviando il curriculum all'indirizzo segreteria@comunecasier.it entro il 15 maggio prossimo. Si prega di specificare i dati personali e le eventuali esperienze lavorative. È richiesta la residenza nel Comune di Casier.