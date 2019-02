Il Comune cerca personale: pronte tre assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Vittorio Veneto è alla ricerca di tre “esecutori tecnici” per i servizi infrastrutturali. È stato infatti pubblicato nelle scorse ore un avviso per l'avvio a selezione nella pubblica amministrazione, volto alla copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) per il profilo professionale di "Esecutore Tecnico - categoria B pos. econ. B1" con riserva di un posto per i militari volontari congedati.

Gli interessati potranno accedere alla selezione rivolgendosi a Veneto Lavoro (Centro per l’Impiego di Vittorio Veneto) e consultando il sito dell’agenzia al seguente indirizzo: http://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16. Tra i requisiti richiesti vi è il possesso della patente di categoria “C”. Il termine per la presentazione della domanda scade il prossimo giovedì 28 febbraio.